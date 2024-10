Kat Kerkhofs heeft nieuws over de terugkeer van Dries Mertens naar Belgische competitie

Dries Mertens speelt momenteel voor het Turkse Galatasaray. Kat Kerkhofs vertelde bij Gert Verhulst over de toekomstige voetbalplannen van de ex-Rode Duivel.

Vorig jaar al dacht Dries Mertens aan stoppen met voetballen. Toch deed hij er nog een jaartje bij Galatasaray bij. Ook dit jaar wordt al luidop gesproken over een mogelijk afscheid na dit seizoen.

In de Tafel van Gert was Kat Kerkhofs te gast. Ze praatte er over haar deelname aan het televisieprogramma Over de oceaan, maar ook over de toekomst van Dries Mertens.

Gert Verhulst vroeg hoelang Mertens nog in het buitenland zal blijven spelen. “Hij had vorig jaar gezegd dat dit het laatste jaar ging zijn”, zegt Kerkhofs op Play4.

Verhulst vroeg haar ook of er nog geen terugkeerplan is naar België. “Hij is in voetbaltermen oud”, ging Kerkhofs verder. “Hij doet het nog goed. We zullen zien, hij moet dat zelf invullen.”

Van één ding is Kerkhofs wel heel erg zeker van haar stuk. “Het zal geen tien jaar meer duren, maar een jaartje in België uitbollen, dat zal hij niet doen. Hij zal stoppen in het buitenland.”