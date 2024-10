Bij KV Mechelen wel, bij KAA Gent niet: Coosemans is heel kordaat over zijn houding

De voorbije zes jaar stond Colin Coosemans nauwelijks op een voetbalveld. Als je hem nu bezig ziet bij RSC Anderlecht dan valt dat eigenlijk niet te begrijpen, maar het was wel zo.

Zijn transfer naar KAA Gent in 2018 heeft daar een grote rol in gespeeld. Hij ging Lovre Kalinic vervangen, maar die bleef uiteindelijk. De Buffalo’s wilden het geld dat ze aan KV Mechelen voor Coosemans betaalden terug, maar dat lukte natuurlijk niet.

Coosemans kon niet anders dan zijn contract van drie jaar uitdoen. “Het was geen fijne periode, mede doordat ze met corona samenviel. Voor het eerst nam ik het voetbal mee naar huis”, vertelt de doelman aan HUMO.

De situatie waarin hij zat was een ideale voedingsbodem om de moeilijke jongen uit de hangen. “Ik snap dat spelers dat soms doen, maar het strookt niet met mijn persoonlijkheid. Zoiets achtervolgt je en je krijgt er een slechte naam door. Dat wil ik te allen tijde vermijden.”

Al had hij toen wel al een slechte ervaring bij KV Mechelen achter de rug. Coosemans beschuldigde de bazen van vriendjespolitiek toen hij uit de ploeg verdween. Hij moest betaalde daar een hoge prijs voor: Coosemans werd doorgeschoven naar de B-kern.

“In de B-kern heb je nog minder perspectief dan wanneer je als derde doelman meetraint met de A-kern. In het laatste geval kun je nog hopen op speelminuten, in de B-kern niet. Die kans, hoe klein ook, wilde ik niet vergooien. Het geluk schuilt soms in een klein hoekje. Dat is nog maar eens gebleken.”