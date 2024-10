Aston Villa-coach Unai Emery komt met update over Amadou Onana, die in de rust geblesseerd aan de kant bleef

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aston Villa heeft dinsdag met 2-0 gewonnen van Bologna. Amadou Onana speelde de eerste 45 minuten.

Amadou Onana keerde terug van een lichte hamstringblessure bij Aston Villa. Dit had ertoe geleid dat hij de afgelopen twee wedstrijden van de Rode Duivels moest missen. Dit weekend stond hij weer in de basis tegen Fulham en gisteren mocht hij starten tegen Bologna in de Champions League.

Maar hij heeft slechts één helft op het veld gestaan, waarna hij plaats moest maken voor Ross Barkley. Zijn situatie werd besproken door zijn coach Unai Emery tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

Nog niet op 100%

"Het was een tactische beslissing, maar hij had ook wat pijn. Ik wilde geen enkel risico met hem nemen", verklaarde de manager van de Villans. Amadou Onana zal dus nog even moeten wachten voordat hij weer volledige wedstrijden kan spelen.

Ondanks dat wist Villa op voorsprong te komen in de tweede helft. Terwijl het nog 0-0 was na 45 minuten, maakten de Engelsen het verschil dankzij twee doelpunten van John McGinn en Jhon Duran binnen tien minuten.

De club is, in afwachting van de wedstrijden van woensdag, de enige met negen punten uit drie wedstrijden. Nog opvallend: Onana moest een andere gewisselde speler troosten. Duran was woest toen hij van het veld werd gehaald, maar de geruststellende woorden van Onana leken niet heel veel te helpen...