KAA Gent-coach Wouter Vrancken vergelijkt Conference League-tegenstander met JPL-club: "Dat is hun grootste kwaliteit"

KAA Gent zal donderdag zijn eerste punten proberen te pakken tegen Molde FK in de Conference League na de nederlaag tegen Chelsea. Coach Wouter Vrancken sprak al even met de pers in aanloop naar de wedstrijd.

KAA Gent speelt donderdagavond thuis tegen Molde FK in de Conference League. Coach Wouter Vrancken ziet dat de Noorse club zeker niet onderschat mag worden.

"Ik schat Molde toch in als een top zes-ploeg in België", begint hij volgens Het Laatste Nieuws. "Hun maturiteit is hun grootste kwaliteit. Qua aanpak kan je ze een beetje vergelijken met Union. Een stevige driemansdefensie, aanvallende wingbacks en scorend vermogen."

De Buffalo's speelden vorig weekend 0-0 gelijk tegen Union SG. Gent staat op dit moment derde in de Jupiler Pro League, niet slecht, maar Vrancken vindt dat er grotere stappen moeten genomen worden tijdens het seizoen.

"We zetten stappen, maar die zijn niet zo groot als we graag hadden gehad", aldus Vrancken. "Met die midweekmatchen heb je niet veel tijd om tactisch te trainen, dus ga je meer individueel te werk. Dat is ook het leuke aan de job. Ik merk dat de wil en de energie ook in omgekeerde richting aanwezig is. Die positieve mindset moeten we gaan omzetten in de matchen."

Er zullen wel slechts 7.000 fans in het stadion zitten. De Planet Group Arena biedt plaats aan iets meer dan 20.000 mensen dus het zal ongeveer voor een derde gevuld zijn. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de wedstrijd op een donderdag om 18u45 wordt gespeeld.