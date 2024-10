Genk-kapitein Bryan Heynen is duidelijk: "Genk had waarschijnlijk meer moeten krijgen voor hem"

Afgelopen zomer vertrok Bilal El Khannouss voor ongeveer 20 miljoen euro naar Leicester City. Waarschijnlijk te weinig oordeelt Genk-kapitein Bryan Heynen.

KRC Genk zag Bilal El Khannouss deze zomer zijn gedroomde transfer maken naar Leicester City. Niet alles verliep zoals gehoopt, aangezien de middenvelder echt doorduwde bij de club om te vertrekken terwijl er gesprekken gaande waren.

De Limburgers vingen iets meer dan 20 miljoen euro voor hun goudhaantje, maar hoopten zeker op meer. Aanvoerder Bryan Heynen vindt ook dat die 20 miljoen wat te weinig was.

"Genk had waarschijnlijk meer voor hem moeten krijgen, maar ik ken de details van de clausules niet. Misschien is het een eerlijke deal. Hij is zeker waard wat ze voor hem betaald hebben, en misschien wel meer", vertelde hij bij The Athletic.

In Genk was El Khannouss een echte publiekslieveling. Hij deed zeer veel moeite voor de club en liet dat ook merken. Hij was een speler waar de fans voor naar het stadion zouden komen.

"Hij speelt altijd met veel passie", beaamt Heynen. "Hij werkt voor het shirt, voor de club en de fans, en hij geeft veel om de club waar hij voor speelt. Hij geeft zijn leven op het veld en laat dat ook zien."