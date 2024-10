OFFICIEEL: Coach die onlangs ontslagen werd bij Challenger Pro League-club heeft nieuwe belangrijke uitdaging gevonden bij Standard

Het SL 16 had onlangs afscheid genomen van Oliver Krause, na een absoluut rampzalige seizoensstart. De jonge Rouches zullen voortaan worden gecoacht door Sébastien Grandjean.

Sébastien Grandjean (54 jaar) is de nieuwe coach van SL 16, de U23 van Standard. Slechts enkele weken na zijn ontslag bij Francs Borains heeft hij al een nieuwe uitdaging beet.

De jonge Rouches staan laatste in de Eerste klasse amateurs, met 0 punten na 9 wedstrijden. Hun enige overwinning, tegen Rochefort, werd geannuleerd vanwege een administratieve fout. Na deze verschrikkelijke resultaten werd Oliver Krause dit weekend ontslagen.

We hebben al aangekondigd dat Sébastien Grandjean een van de meest waarschijnlijke kandidaten was en de beste kanshebber was om het roer bij SL 16 over te nemen, samen met enkele andere profielen zoals Cédric Fauré (voormalig coach van UR Namur).

Standard heeft nu officieel bekendgemaakt dat het Grandjean wordt. Voor hem is het de eerste keer dat hij voet zet in een instelling die hij altijd als een doel voor zichzelf heeft beschouwd. In 2022, toen hij coach was van Fola Esch, verlkaarde hij dat hij zichzelf "geschikt achtte om Standard te coachen".

Hij is nu slechts enkele stappen verwijderd van Sclessin, maar zal beginnen bij SL 16, en zal zijn handen vol hebben om de jonge Rouches uit het slop te halen. Sébastien Grandjean had Francs Borains al gered van de degradatie in 2023-2024, maar de moeilijke seizoensstart van de Henegouwers werd hem fataal op 7 oktober.