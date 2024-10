Nieuwe Rode Duivel op komst? "Daar doe ik mijn petje voor af"

PSV deed het in de Champions League bijzonder goed op Paris Saint-Germain. Ook van de partij: onze landgenoot Matteo Dams.

Dams begon zijn jeugdopleiding bij Royal Antwerp FC, maar stapte op zijn acht jaar al over naar de Nederlandse club. Daar stond hij dit seizoen drie keer in de basis in de wedstrijden van PSV in de Champions League.

Bij de vorige interlandbreak zat Dams in de voorselectie van bondscoach Domenico Tedesco. De selectie haalde hij echter niet, maar het zou geen verrassing zijn als dat de volgende keer wel lukt voor onze landgenoot.

Dinsdag speelde hij met PSV 1-1 gelijk op bezoek bij Paris Saint-Germain. Een knappe prestatie van de club en onze landgenoot. Maar vooral ook van Noa Lang die het doelpunt van PSV scoorde.

“Hij werd heel de wedstrijd uitgefloten en ik snap niet waarom. Die jongen heeft af en toe zijn momentjes, maar die heeft iedereen”, vertelt Dams aan Voetbal International. “Ik snap soms niet waarom hij zoveel over zich heen krijgt.”

Trainer Peter Bosz kreeg ook een vraag over Dams. “Hoe hij het gedaan heeft? Indrukwekkend”, zei Bosz. “Als je ziet waar die jongen vandaan komt in het begin van het seizoen…”

Vorig weekend was hij geschorst, maar Bosz twijfelde niet om Dams te zetten. “Het was voor mij een no-brainer om hem daar neer te zetten. Tegen de gevaarlijkste kant van PSG nochtans. Als je dan zo jong bent en je doet het zoals hij het gedaan heeft, dan doe ik daar mijn petje voor af.”