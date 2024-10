Anderlecht moet weer rechtveren na uitschuiver op Beerschot: coach David Hubert heeft een duidelijk plan

Anderlecht speelt donderdagavond in de Europa League tegen Ludogorets. Paars-wit heeft wat goed te maken na de uitschuiver tegen Beerschot. David Hubert sprak al even met de pers.

Anderlecht krijgt donderdag een lastige tegenstander over de vloer met Ludogorets. De club speelde sinds 2011/2012 al ieder seizoen kampioen in Bulgarije.

In de Europa League staat er nu wel wat minder druk op paars-wit, aangezien het al 6 op 6 pakte na overwinningen tegen Real Sociedad en Ferencvaros. Dat wil echter niet zeggen dat Anderlecht gas zal terugnemen.

"Ludogorets is een ploeg die de Bulgaarse competitie domineert. Het is een stevig geheel, dat telkens met veel vertrouwen speelt. Elk jaar hebben ze twee, drie heel goeie Brazilianen in de ploeg, zoals nu Henrique", merkte David Hubert op volgens Het Laatste Nieuws.

"Dat is zeker een individu waar we rekening mee moeten houden. Maar er zijn zeker ook mogelijkheden voor ons. We focussen ons op hoe we hun zwaktes kunnen uitbuiten", heeft Hubert een duidelijk plan.

Anderlecht heeft nog wat recht te zetten na de uitschuiver tegen Beerschot. Paars-wit verloor afgelopen weekend met 2-1 op verplaatsing bij de Kielse Ratten.