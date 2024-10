Pocognoli kijkt vreemd op van wat Fuseini op de persconferentie te zeggen heeft

Union SG speelt donderdag op bezoek bij FC Midtjylland. Trainer Sébastien Pocognoli keek vandaag vreemd op tijdens de persconferentie met Mohammed Fuseini.

Union SG vertoeft momenteel in Denemarken voor de wedstrijd van morgen tegen FC Midtjylland. Voor Mohammed Fuseini is het een beetje thuiskomen, hij speelde immers in het verleden nog in Denemarken.

Sébastien Pocognoli werd opnieuw gewezen dat zijn verdediging er wel staat, maar dat het scoren o zo moeilijk gaat. Tegen KAA Gent boekten de Brusselaars de vijfde 0-0 van dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Tegen de Buffalo’s was Fuseini er niet bij, net als Ivanovic. Voor Fuseini is het bijzonder om weer in Denemarken te zijn. Hij heeft best wel goede herinneringen aan het land.

“Het voelt toch een beetje als thuiskomen”, klonk het. “Wat ik me nog herinner van m'n tijd bij Randers? Goals. Ik scoorde haast elke week. Alleen tegen Midtjylland, toen miste ik veel kansen. Als ik morgen de kans krijg, zal hij hangen.”

Pocognoli keek toch wel een beetje vreemd op van die uitspraak van Fuseini. Voor de trainer van Union SG mag Fuseini elke week scoren in de Jupiler Pro League. Hij hoorde het zijn spits heel graag zeggen.