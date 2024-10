Hij ligt nog steeds onder contract bij Milan: hoe gaat het nu nog met Divock Origi?

Hoe zit het met Divock Origi? De Belgische aanvaller zit diep in de put bij AC Milan, mijlenver verwijderd van de A-kern, en heeft deze zomer geen transfer weten te regelen.

De laatste officiële wedstrijd van Divock Origi (29 jaar) dateert van in april. Het was in het shirt van Nottingham Forest, tegen Everton. Het waren de laatste minuten van een rampzalige uitleenbeurt in de Premier League, waar hij ongetwijfeld hoopte de sensaties terug te vinden die hem tot een held maakten bij Liverpool.

Gebrek aan vertrouwen, motivatie, aangekomen in Nottingham zonder veel enthousiasme rond zijn persoon en in een team dat niet rond zijn kwaliteiten speelde, werd Origi door sommige analisten bestempeld als de "slechtste transfer van het seizoen". Helaas werd dit ook over hem gezegd na zijn transfer naar Milan.

Gratis, maar met een hoog salaris

Divock Origi kwam gratis over van Liverpool, maar tekende destijds wel een contract met een dik loon tot 2026. Een van de transfers van Paolo Maldini die de Italiaanse legende duur zullen komen te staan: tussen hem en de flop van 35 miljoen euro, Charles De Ketelaere, heeft België op zijn minst deels bijgedragen aan het vertrek van de sportief directeur destijds.

Twee doelpunten in 36 wedstrijden voor de Rossoneri. Alsof hij moeite had om een iets belangrijkere rol op zich te nemen dan bij Liverpool. De supersub was niet in staat om meer te zijn, en dat was uiteindelijk vrij voorspelbaar. Zonder de status die hij had bij de fans van de Reds, werkte de magie niet meer.

Is Divock Origi niet grotendeels zelf verantwoordelijk voor deze situatie? Hoewel hij nog steeds af en toe zijn doelpuntjes maakte op Anfield, was het voormalige talent van Lille al lang gestopt met groeien. Alsof hij tevreden was met zijn rol als invaller, zonder te streven naar meer. In de nationale ploeg waren zijn nonchalance en stagnatie al langere tijd zichtbaar: zijn enige drie doelpunten als Rode Duivel dateren... uit het tijdperk van Wilmots.

Kan Origi uit het dal komen?

Afgelopen zomer heeft Milan alles geprobeerd om van hem af te geraken. Hij verdient er 5,12 miljoen euro per jaar - een van de hoogste salarissen in Italië! De club was bereid hem gratis te laten gaan, en heeft hem in afwachting daarvan naar de kern van Milan Futuro gestuurd, waar hij zelfs niet in actie is gekomen.

Het probleem is echter: zelfs gratis wilde niemand hem hebben. Geen enkele Belgische club zou zich zo'n salarislast kunnen veroorloven (zelfs als hij bereid zou zijn om zijn salaris te halveren of te delen, en niets wijst erop dat hij dat zou doen, Origi zou nog steeds erg duur zijn) zonder garantie op doelpunten - en het is al jaren geleden sinds hij er heeft gemaakt.

Saudi-Arabië kan meer betalen. De MLS was een optie die niet is doorgegaan. En nu, met minstens nog 6 maanden zonder te spelen, zullen de zaken niet verbeteren. De carrière van de voormalige grote hoop van het Belgische voetbal zit in het slop...