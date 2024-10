Thorgan Hazard spreekt over zijn revalidatie en vertelt wanneer hij weer op het veld verwacht te staan: "Ben hier gekomen om titels te winnen"

Thorgan Hazard raakte ernstig geblesseerd aan het einde van het vorige seizoen en zal pas binnenkort zijn terugkeer maken op het veld. De aanvallende middenvelder van Anderlecht vertelde over zijn revalidatie in het programma Tof Sport.

Te gast bij het programma Tof Sport, heeft Thorgan Hazard heeft een update gegeven over zijn lange revalidatie, die bijna is afgerond na een gescheurde kruisband in april vorig jaar. "Ik ben nu 6 maanden aan het revalideren, ik raak de bal aan, ik kom terug op het veld... Alles evolueert in de goede richting", aldus de speler van RSC Anderlecht.

De exacte datum van zijn terugkeer is nog niet bekend, maar komt dichterbij. "Als alles zo blijft evolueren, zou men me binnen twee maanden terug moeten zien. Het is mogelijk dat ik in december weer speel als alles goed gaat", onthult Hazard, die sinds 14 april niet meer speelde. Hij moest toen geblesseerd het veld verlaten tegen Union Saint-Gilloise, middenin de strijd om de titel.

Thorgan Hazard snel terug bij groepstrainingen?

"Dat was het moeilijkste gedeelte. Mentale kracht, dat frustreerde me het meest, de timing. We hadden net Union verslagen, we stonden op de eerste plaats", betreurt Thorgan Hazard. "Natuurlijk zullen we nooit weten of Anderlecht kampioen zou zijn geworden met mij. Maar we waren er dichtbij, dat is zeker. Ik ben hier teruggekomen met het doel om titels te winnen, ik heb er weinig gewonnen in mijn carrière. Ik hoop dat het dit seizoen zal zijn."

Zoals vaak in de Hazard-familie kon Thorgan echter vrij snel de knop omdraaien. "Kylian heeft deze blessure twee keer gehad en zei me dat het zwaar zou zijn, maar het is gelukt. Ik heb gewerkt bij de club en met Lieven Maesschalck. Nu ik op het veld ben en weer voetbal, merk ik dat het de goede kant op gaat."

"Dit is de laatste stap, voorzichtigheid is geboden omdat sommige dagen beter gaan en ik dan meer doe... dan moet ik weer 2-3 dagen rustig aan doen. Het zijn pieken en dalen, maar blijkbaar is dat helemaal normaal op dit punt in de revalidatie", concludeert Hazard. "Binnen enkele weken zou ik terug bij de groepstraining moeten zijn. Het zou moeten lukken."