KV Mechelen pakt serieus uit en zal andere JPL-clubs jaloers maken: de grootste in de Benelux

KV Mechelen pakt enorm uit en zal heel wat clubs uit de eigen competitie jaloers maken. De club zal vanaf volgende week prijken met het grootste scorebord van de Benelux. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Het scorebord zal maar liefst 144 vierkante meter groot zijn. Tot voordien was dat van Antwerp met zijn 100 vierkante meter het grootste van het land.

Normaal gezien zou het scorebord er al van voor het seizoen moeten zijn geweest, maar door 'bouwtechnische obstakels' liep er vertraging op. Ook voor de inkomsten van de club is het een heel interessant project.

"Sponsors kunnen met bewegende beelden gaan werken, maar de club kan ook herhalingen en live-interviews tijdens de rust tonen of een interactieve actie organiseren", vertelde Birgen Wyns, zaakvoerder van BrightBoard bij GvA.

"Het scherm is trouwens zodanig geplaatst dat ervoor een podium kan worden opgetrokken voor eventuele optredens of evenementen. Met meer dan drie miljoen pixels wordt de beeldkwaliteit van deze ledwall verbluffend en we zijn dan ook zeer blij dat KV hiermee de trendsetter van België wordt", besluit hij.