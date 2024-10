Club Brugge koestert zeldzame ruwe diamant: hij kreeg zelfs vrij ongezien contract voor een jeugdspeler

Club Brugge is stilaan Genk en Anderlecht aan het voorbij steken wat betreft de lancering van jong talent. Hun jeugdacademie draait op volle toeren en levert heel wat producten af aan de A-ploeg. Na Kyriani Sabbe, Joaquim Seys, Joël Ordonez, Jorne Spileers... staat er weer eentje te trappelen.

De naam is Kaye Furo en we gaan er nog van horen. Deze zomer legde blauw-zwart hem vast tot 2027 en het gebeurt niet elke keer dat een 17-jarige zo'n lang (en groot) contract voorgeschoteld krijgt. Maar in Westkapelle koesteren ze hem als één van hun grootste talenten. Zeker omdat het een centrumspits is.

Het is één van de grootste uitdagingen bij de Belgische topclubs: een goeie spits opleiden. Er zijn er wel met talenten, maar er ontbreken telkens één of twee zaken die maken dat ze niet voor de top bestemd zijn. Vraag het maar aan Anderlecht, waar ze na Romelu Lukaku geen enkele jeugdspeler maar zagen doorbreken op die positie.

Elke week beter

Leya Iseka, Dauda, Colassin, Stassin... Allemaal jongens die bij de paars-witte jeugd aan de lopende band scoorden, maar niet genoeg werden bevonden voor de seniors. Bij de ene zat de mentaliteit niet goed, bij de andere ontbrak het aan fysieke présence. Bij Club hebben ze met Kaye Furo nu wel eentje rondlopen met geweldige toekomstperspectieven.

Het was niet zomaar dat Nicky Hayen hem bij afwezigheid van Gustaf Nilsson afgelopen weekend tegen Westerlo al een plaats op de bank gunde. Zijn debuut bij de A-ploeg zit eraan te komen. Bij Club NXT is hij met vijf doelpunten in zeven matchen momenteel topschutter van de Challenger Pro League. In de Youth League - de Champions League voor -19-jarigen - scoorde hij al twee keer in drie matchen. Telkens leverde het een punt op.

Zijn coach, Robin Veldman, ziet ook de progressie die de ruwe diamant week na week maakt. "Hij leeft voor goals, zo'n spits is het nu eenmaal. Maar hij wordt ook steeds beter in het samenspel en dat is de progressie die we willen zien", aldus de Nederlander.

Topschutter

Furo meet 1m90, maar is ook snel en dodelijk in de zestien. Deze zomer zat RB Leipzig al achter hem, maar Club kon die interesse counteren met, zoals eerder gezegd, een vrij ongezien contract voor een jeugdspeler. Zes jaar geleden verhuisde hij met zijn gezin van Antwerpen naar Brugge om er te kunnen groeien.

Bij Club gaan ze hem niet meteen voor de leeuwen gooien, maar hij zal wel met mondjesmaat kunnen proeven van de A-ploeg. Zoals volgende week in de Beker tegen Belisia Bilzen mogelijk. Maar de Challenger Pro League is de perfecte competitie om zich verder te tonen: "Ik wil topschutter worden", zei hij daar recent nog over.

Zo'n jongen die de kwaliteiten heeft om het waar te maken... Dat zagen we laatst bij Romelu Lukaku, nu al 16 jaar geleden. Zou hij zijn opvolger kunnen worden? Laten we nog niet te veel druk leggen, maar een goeie, jonge Belgische spits.... dat doet dromen.