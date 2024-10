Dimitri De Condé legt bijzondere keuzes van KRC Genk op transfermarkt uit

KRC Genk houdt er een eigenzinnige manier op na van transfers doen. Dat vertelt Head of Football Dimitri De Condé alvast.

Het is je ook al opgevallen. KRC Genk speelt eigenlijk uitsluitend met snelle centrumverdedigers. En dat is helemaal geen toeval, zo vertelt Dimitri De Condé.

“Bij KRC Genk hebben we specifieke scoutingsprofielen per positie opgesteld. Iets wat we bijvoorbeeld ontzettend belangrijk vinden is dat onze centrale verdedigers snel genoeg zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

KRC Genk wil dominant voetbal op de grasmat brengen en dan moeten er bepaalde keuzes gemaakt worden. Ook op de transfermarkt.

“Wij willen dus hoog op het veld staan en dan is het cruciaal dat verdedigers snel genoeg zijn om de ruimte in hun rug te kunnen coveren”, gaat hij verder.

“Het is iets wat je niet al te vaak meer ziet, maar bij Genk werken we ook nog met ouderwetse nummers tien. Iemand die nog echt het spel kan verdelen. Op die positie zijn kracht en snelheid voor ons dan weer minder belangrijk.”