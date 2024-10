📷 Extra zorgen voor Tedesco: Jérémy Doku 'voor langere tijd' out

Vanuit Manchester komt geen goed nieuws. Jérémy Doku zou 'voor langere tijd' out zijn met een blessure.

Dinsdag kwam het nieuws dat Jérémy Doku ontbrak op de slottraining van Manchester City voor het duel in de Champions League tegen Sparta Praag van vandaag.

Vandaag is onze landgenoot er inderdaad niet bij. Veel details zijn er niet over zijn afwezigheid, maar het zou wel gaan om een blessure.

Pep Guardiola zei voor aanvang van de wedstrijd dat Jack Grealish out is voor zeven tot tien dagen. Over Doku zei de trainer van City dat hij voor langere tijd uit is.

Vanavond na de wedstrijd of de komende dagen zullen hoe dan ook meer details naar buiten komen, maar dit lijkt nu al een extra zorg te zijn voor bondscoach Domenico Tedesco voor de volgende interlandperiode.

Ook Kevin De Bruyne is nog niet fit genoeg om wedstrijden te spelen met City. Dinsdag liet Guardiola weten dat KDB al meetraint, maar zelf aangeeft nog niet honderd procent te zijn. Guardiola wil geen risico pakken en houdt De Bruyne aan de kant.