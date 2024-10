Pep Guardiola komt met medische update over Kevin De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne blijft op de sukkel bij Manchester City. Pep Guardiola heeft nog altijd geen nieuws over een mogelijke terugkeer.

Kevin De Bruyne is geblesseerd bij Manchester City. Daardoor miste hij de vorige interlandbreak en gaf hij ook al forfait voor de volgende wedstrijden met de Rode Duivels.

De Bruyne viel iets meer dan een maand geleden uit met een dijblessure. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen Inter Milan in de Champions League.

Trainer Pep Guardiola zet geen vaart achter de terugkeer van onze landgenoot, zo gaf hij mee op een persconferentie naar aanleiding van het duel tegen Sparta Praag.

“Het is geen groot probleem, maar Kevin voelt zich niet helemaal goed,” aldus Guardiola. “Kevin is geen 22 jaar meer, hij moet echt fit zijn om te voetballen. Als hij dat niet is, kan hij kan zijn ongelooflijke potentieel niet optimaal gebruiken.”

De Bruyne is wel al aan het trainer. “Hij traint al iets beter, maar Kevin zei tegen mij dat hij zich nog steeds niet voelt zoals zou moeten. Ik heb hem gezegd: Als je je nog steeds niet goed voelt, neem dan je tijd.”