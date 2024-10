Ancelotti twijfelt al lang niet meer: "Hij zal de Ballon d'Or winnen"

Wat een avond in Bernabeu. Real Madrid boog tegen Borussia Dortmund een dubbele achterstand op en won nog met 5-2.

Thibaut Courtois en zijn ploegmaten begonnen niet goed tegen Borussia Dortmund in de Champions League. De Koninklijke wist de scheve situatie echter helemaal om te buigen en pakte nog een klinkende overwinning.

Vinicius was andermaal de uitblinker met een knappe hattrick. Avonden zoals die alleen maar op Bernabeu kunnen gebeuren. Dat Vinicius de Ballon d’Or zal winnen lijkt voor trainer Carlo Ancelotti nu al een uitgemaakte zaak.

De uitreiking van de vermaarde trofee gebeurt volgende week maandag in Parijs. “Het is zeldzaam om een speler te hebben die speelt zoals hij dat deed na rust”, aldus Ancelotti.

“Naast de drie goals bracht hij ook energie en vechtlust. Vinicius is een uitzonderlijke speler en hij zál de Ballon d’Or winnen. Niet alleen dankzij deze hattrick, maar vanwege z’n hele jaar. Vorig seizoen hielp hij ons aan de Champions League.”

Ancelotti was enorm trots op de reactie van zijn ploeg na de rust. Hij zag dat iedereen kalm bleef en in een ander systeem ging spelen na de rust. “Het team speelde na de pauze met veel meer intensiteit, voor rust waren we te timide.Na de 0-2 brachten we meer kwaliteit en onze pressing was veel beter. Dit was absoluut onze beste helft van het seizoen.”