De nieuwe grote test voor Vincent Kompany: 'Hoe lang kan hij de druk nog aan?'

Deze woensdag ondergaat Vincent Kompany opnieuw een test in een helse maand. Na Bayer Leverkusen en Vfb Stuttgart in de competitie, gaat Bayern München naar FC Barcelona en wil het een nieuwe stap zetten.

Vincent Kompany is nog steeds een coach in volle evolutie. Van zijn begin bij RSC Anderlecht tot een derde plaats in de Jupiler Pro League en een finale van de Croky Cup, van zijn waanzinnige seizoen in de Championship met Burnley tot een zeer moeilijke leerervaring in de Premier League. En nu de ontdekking van het absolute topniveau als coach.

Maar de coach van Bayern München kan niet ontkennen dat hij dit seizoen een nieuwe dimensie is binnengegaan. Tot nu toe doet hij het redelijk goed: Bayern is mede-leider van de Bundesliga en heeft al twee zeer grote wedstrijden gespeeld.

Zelfs als de druk enorm is bij de Rekordmeister, vraagt niemand hem om dit seizoen alles binnen te halen, ondanks wat hij zelf zal beweren. Namelijk dat bij Bayern absoluut alles gewonnen moet worden. Na een blanco seizoen, het eerste in meer dan tien jaar, zou een kampioenstitel van Duitsland volstaan voor een positieve beoordeling.

Vooral omdat de speelstijl van Kompany, vol pressing en aanvallen met volle kracht, iedereen bevalt. De resultaten in de competitie volgen elkaar goed op.

Het mag niet misgaan in de Champions League

De eerste Champions League-wedstrijd heeft ook een signaal afgegeven: 9-2 tegen Dinamo Zagreb. Een vernedering, maar vooral een herinnering dat het voetbal ontwikkeld door Kompany bedoeld is om over "zwakkere" tegenstanders heen te walsen. In de Championship had Burnley op die manier de competitie gedomineerd. Als het werkt, stapelen de doelpunten zich op.

En dan, al in de tweede speeldag van de CL, een nederlaag tegen Aston Villa. Bij een tactisch meester als Unai Emery heeft het voetbal "à la Kompany" zijn meester gevonden, zoals zo vaak het geval was in de Premier League. Het was een van zijn eerste topduels van dat kaliber dit seizoen. De vorige, tegen Xabi Alonso, had hij gewonnen. De Spanjaard zelf erkende dat het spel van Bayern hen enorme problemen had bezorgd en hen had overrompeld. We kijken uit naar de terugwedstrijd en de aanpassingen van de regerend Duitse kampioen.

Maar deze woensdag, de derde test, het FC Barcelona van Hansi Flick is een goed geoliede (oorlogs)machine. Afgezien van een verrassende nederlaag in Monaco, boeken de Catalanen overwinningen aan elkaar. Twee aanvallende speelstijlen, maar één van de twee coaches heeft ervaring met dit soort ontmoetingen. Zal Vincent Kompany in staat zijn om zich op te werken tot de uitdaging?