De Rode Duivels hebben ongekende weelde... op één positie: toptalenten die misschien nooit voor België zullen spelen

Je zal maar bondscoach van België zijn en op bepaalde posities op zoek zijn naar geschikte profielen terwijl je op andere posities heel moeilijke keuzes moet maken. Nu en in de toekomst. Want links vooraan kan Domenico Tedesco kiezen uit heel veel toptalent.

Een betrouwbare centrale verdediger, een linksback, een back up voor De Bruyne en Lukaku... Tedesco heeft er nu niet bepaald de keuze uit tien verschillende jongens. Net voor het WK zei hij wel nog dat hij "20 flankspelers kon oproepen". Toen werd daar nog wat raar naar gekeken, maar hij zal er niet ver naast zitten met dat aantal.

Met Jeremy Doku, Dodi Lukebakio, Leandro Trossard, Johan Bakayoko, Cyril Ngonge en Malick Fofana riep hij er de voorbije interlandperiode zes op. Yannick Carrasco heeft zijn afscheid nog niet aangekondigd en lijkt nog steeds beschikbaar. Net als Thorgan Hazard, die wel al een tijdje niet meer opgeroepen werd.

Mbangula, Godts, Idumbo, Fofana...

Maar daarachter... Er staat een hoop jong talent te trappelen om straks ook te strijden voor een plaats. Fofana was de eerste 19-jarige die werd opgeroepen, maar er zijn er nog. Mika Godts bijvoorbeeld, die bij Ajax vorig seizoen doorbrak en nu een vaste basisplaats heeft.

Of Samuel Mbangula, speler van Juventus, die in vijf matchen in de Serie A 1 goal en 3 assists verzamelde. En dan is er nog Stanis Idumbo van Sevilla, die als jongste Belg ooit scoorde tegen Barcelona. Ook nog maar 19. Die jongens spelen nu al in grote competities en laten hun stempel achter.

Het probleem is dat de spelers die nu al opgeroepen werden nog vele jaren mee kunnen. Doku is er 22, Lukebakio 27, Bakayoko 21, Ngonge 24, Fofana 19... Andere opmerkelijke conclusie: ondanks dat het allemaal rechtsvoetigen zijn, is de lievelingspositie van al die talenten op links.

Waarom? Wingers die het verschil kunnen maken, brengen héél veel geld op

Een kans op rechts? Tja, daar staat ook nog Julien Duranville op de deur te kloppen als die ooit helemaal fit geraakt. U ziet, de namen blijven maar komen. Maar hoe komt het nu dat België zoveel goeie flankspelers voortbrengt?

Wel, in de jeugd wordt daar al heel snel de nadruk op gelegd als er gemerkt wordt dat een speler technisch heel sterk is en/of over heel veel snelheid beschikt. Flankspelers die het verschil kunnen maken, brengen immers heel veel geld in het laatje. De buitenlandse clubs pikken ze snel op.

Duranville werd al op zijn 16de na een paar matchen in het eerste elftal weggehaald door Borussia Dortmund. Doku was ook slechts een half seizoen in het shirt van Anderlecht te bewonderen. Fofana werd na één goed seizoen bij Gent weggeplukt. Allemaal transfers die de clubkas serieus spijsden.

De Belgische bondscoach - wie dat in de toekomst ook moge zijn - zal heel veel matchen moeten bekijken om er de besten uit te pikken. Nergens zal de concurrentie de komende tien jaar groter zijn.