Jan-Carlo Simic, 19 jaar maar ook heel erg bezig met zijn job: "Ik heb gescout" en "Dat is onderdeel van mijn spel"

Haantje hoor, die Jan-Carlo Simic. Ondanks zijn 19 jaar keek hij vol zelfvertrouwen de zaal in tijdens zijn eerste persconferentie bij Anderlecht. Zijn eerste als speler van een A-ploeg zelfs. De Servische verdediger heeft geen last van de druk.

Simic grijnsde eens toen hij zijn eerste vraag kreeg. Of hij zich eraan verwacht had meteen basisspeler te zijn bij een Belgische topclub. "Nee, ik verwachtte het niet. Ik wou vooral groeien en mezelf ontwikkelen. Ik werk daar elke dag hard voor en ik wil ook geen cadeaus krijgen", aldus de tiener. "Ik zal dat ook blijven doen."

Natuurlijk had hij gehoopt naast Jan Vertonghen te mogen acteren, maar het werd de Deen Zanka. "Ik speelde de twee eerste matchen met Jan en hij hielp me enorm", zei hij, vooraleer de verdediging van Zanka op zich te nemen. "Hij helpt me ook veel hoor. Ik ben blij met de opportuniteit om naast twee zulke verdedigers te kunnen spelen."

"De kritiek komt er natuurlijk als je een wedstrijd verliest. Die zal er altijd zijn, maar we werken intern hard aan oplossingen. We zijn volledig gefocust op onszelf en we proberen zo hoog mogelijk te eindigen."

Dat Simic een professional is, mag duidelijk zijn. Hij kijkt alle matchen van zijn ex-ploeg AC Milan, maar dinsdag met een ander motief. "Ik was vooral op Club Brugge aan het letten. En hoe ze aanvallen. In functie van zondag natuurlijk. Ik was eigenlijk aan het scouten."

Dat hij na tien matchen al vijf gele kaarten had verzameld, waaide hij weg. "Da's mijn manier van spelen. Ik ben een heel agressieve verdediger en dan horen kaarten er ook bij. Het ka gebeuren. Ik ben sowieso een heel andere speler dan in het begin van het seizoen. Ik speelde voordien bij de jeugdploegen, dus dit is een grote stap die ik goed verteerd heb."