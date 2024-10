Jupiler Pro League-speler ziet dat paars-wit echt moet oppassen: "Anderlecht heeft de laatste tijd hun problemen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze donderdag ontvangt Anderlecht Ludogorets. Een team dat in de Bulgaarse competitie domineert. Volgens Westerlo-speler Edisson Jordanov maken ze kans tegen paars-wit.

Zoals gewoonlijk domineert Ludogorets zijn competitie: 11 wedstrijden, 10 overwinningen en een gelijkspel voor de onafgebroken Bulgaarse kampioen sinds 2011/2012. Het team uit Razgrad zal dus met meer vertrouwen komen ten opzichte van hun tegenstander: Anderlecht heeft net verloren van rode lantaarn Beerschot, heeft recentelijk van coach gewisseld en worstelt om in een winnende routine te komen.

Al deze punten zorgen ervoor dat Edisson Jordanov (31 jaar), de Bulgaarse verdediger van Westerlo, zegt dat paars-wit donderdag moet oppassen in de Europa League. "Volgens mij heeft Ludogorets een kans," zegt Jordanov in een interview met Sportal, een Bulgaarse medium.

"Als we kijken naar de recente resultaten van Anderlecht, hebben ze hun problemen. Ze hebben een heel jonge nieuwe coach." Een keuze die de speler van KVC Westerlo niet echt begrijpt. "Het was voor mij een verrassing dat een team met zoveel geschiedenis, waar zoveel druk op staat, kiest voor zo'n jonge coach."

Voor Edisson Jordanov, als Ludogorets hun tegenstander bij de keel grijpt, zou de stress kunnen toeslaan bij Anderlecht. "Het publiek zal niet geduldig zijn, als Ludogorets beter voetbalt, zal de druk op de schouders van Anderlecht komen te liggen", zegt de Bulgaarse international (5 caps), die dit seizoen moeite heeft om zijn plek te vinden bij Westerlo (3 keer ingevallen in 10 wedstrijden).

RSC Anderlecht heeft Ludogorets al geconfronteerd in 2023, in de play-offs van de Conference League. Na een korte nederlaag in Bulgarije (1-0), wonnen de Brusselaars met 2-1 thuis waarna ze zich kwalificeerden na strafschoppen.