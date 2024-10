Mehssatou komt met ontnuchterende vaststelling over KV Kortrijk

KV Kortrijk verloor afgelopen weekend met 3-0 op KV Mechelen. Het zorgde voor heel wat ontgoocheling bij de West-Vlamingen.

De teleurstelling was bijzonder groot na de match op KV Mechelen. “We weten dat Mechelen een uitstekende ploeg is, maar we hebben ons veel te makkelijk naar de slachtbank laten leiden”, zegt Nayel Mehssatou aan Het Laatste Nieuws.

Hij vindt dat zijn ploeg niet alleen veel beter moet, maar vooral ook kan doen. Hij sprak zelfs van een gebrek aan concentratie bij zijn team. Toch wil hij vlug kijken naar de volgende partij, want die is eigenlijk nog belangrijker.

“Het is geen ‘do or die’-match, maar een overwinning tegen Beerschot is zeker en vast welgekomen”, gaat hij verder. Die wedstrijd wordt in Kortrijk gespeeld en dat is een voordeel voor Mehssatou.

“We spelen ook thuis en in het eigen Guldensporenstadion kunnen we altijd net iets meer. Het is vandaag (zondagavond, red.) nog maar eens gebleken dat we op verplaatsing een ander elftal zijn. We moeten dat dringend zien te veranderen.”

Een ontnuchterende vaststelling. Het was inderdaad ongelofelijk dat na een sterke partij in eigen huis tegen KRC Genk, met een zege tot gevolg, een partij als deze op KV Mechelen volgde. Panikeren doen ze nog niet in Kortrijk, het seizoen is nog lang.