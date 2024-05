Schoofs spreekt klare taal over nieuwe trainer van KV Mechelen, nu Hoefkens en De Roeck genoemd worden

KV Mechelen speelde een bijzonder zwakke partij op STVV. Het is duidelijk dat er niets meer op het spel staat.

Het was een typische eindeseizoenswedstrijd die KV Mechelen op STVV speelde. Toch hoopt Rob Schoofs dat zijn ploeg het seizoen positief weet af te sluiten en met een goed gevoel naar de nieuwe jaargang kan kijken.

Dat wordt een seizoen met een nieuwe coach ook, want Besnik Hasi liet twee weken geleden weten dat hij niet verder doet. “Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt”, stelt Schoofs na de wedstrijd bij Gazet van Antwerpen.

“Dat we zo snel mogelijk het volgende seizoen kunnen voorbereiden en dat we zo snel mogelijk de kern kunnen samenstellen. De trainer beslist ook hoe de voorbereiding eruitziet. Het is dus niet de bedoeling om te wachten tot die voorbereiding begint. Dat is midden juni, dat gaat er weer snel zijn.”

De naam van Jonas De Roeck, maar vooral die van Carl Hoefkens viel deze week. Het is voor Schoofs duidelijk dat er geen tientallen opties zijn om uit te kiezen.

“Het zal dus wel een soortgelijke naam worden. Een jonge Belg die past bij het DNA van KV Mechelen of een buitenlander? Dat maakt nu niet veel uit. Nogmaals: het belangrijkste is dat er snel duidelijkheid komt.”