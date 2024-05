Hoe moet het verder met Nicky Hayen bij Club Brugge? "Dat zal Verhaeghe ook wel weten"

Nicky Hayen heeft Club Brugge opnieuw op de rails gezet. Tegen alle verwachtingen in speelt blauwzwart nog mee voor de titel.

Na de slotspeeldag van de reguliere competitie werd Ronny Deila ontslagen als trainer van Club Brugge. Nicky Hayen was er als de kippen bij om over te nemen voor de rest van het seizoen. Een gouden zet, zo zag ook ex-ploegmaat Kris Buvens.

“De deur naar Club NXT is dicht, denk ik. Zijn positie was er al onzeker geworden. Ik had al geruchten in die zin opgevangen”, klinkt het in HUMO. Ook Gert Verheyen sprak daar al over tijdens de match tegen PAOK.

“Meteen na Nicky's promotie tot T1 had Club al zijn opvolger gevonden: Robin Veldman, ex-Ajax en Anderlecht. Een man met een reputatie. Ik denk niet dat Nicky nog terug naar Club NXT kan”, is Buvens heel erg duidelijk.

Nieuwe T1 van Club Brugge moet in de structuur passen

Voorzitter Bart Verhaeghe wees na de kwalificatie tegen PAOK nog eens op de structuur van Club Brugge en deelde op dat moment ook een overbodige sneer uit naar Ronny Deila. Maar zo zette hij wel de toon voor de toekomst.

“Verschillende mensen beslissen samen, en de trainer is daarin maar een schakel. Iemand met naam pikt dat niet, natuurlijk. Kijk naar Scott Parker en Ronnie Deila: die deden koppig hun ding. Club heeft daar ongetwijfeld lessen uit getrokken. Nicky is kneedbaar.”

En dus zou het wel eens kunnen dat hij daarom trainer blijft. “Hij staat open voor advies en zal altijd meegaan in de suggesties van zijn bazen over de ploegopstelling en de transfers. Dat zal Verhaeghe ook wel weten. Volgens mij wil hij doorgaan met Nicky.”