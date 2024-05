Analist ziet wat gebeuren bij Zeno Debast en Kasper Dolberg: "Dat is onterecht"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend van KRC Genk. Ook zonder Jan Vertonghen blijven de troepen van Brian Riemer op titelkoers.

Geen Jan Vertonghen en dan is het toch even slikken bij RSC Anderlecht. Tegen KRC Genk werd zijn afwezigheid alvast heel erg keurig opgevangen, zo zag ook René Vandereycken.

“Gattoni deed het defensief goed, maar is opbouwend minder goed. Daarom vind ik de evolutie van Zeno Debast erg positief”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Vorige week deed hij het al goed tegen de snelle Amoura van Union, nu kende hij een sterke match tegen de grote Tolu. Dat zijn toch twee compleet verschillende types van spitsen.”

Debast zorgde als kapitein van de ploeg voor een goede organisatie. “Ja, bij de tegengoal maakt hij misschien een inschattingfoutje op die afgeweken voorzet, maar dat is een ongelukkig moment. Een goeie match van een verdediger wordt dikwijls te snel onder de mat geveegd wegens één klein foutje. Dat is onterecht.”

Perceptie

Voor een spits is die perceptie totaal anders. Als die de hele match niet te zien is, maar dan de winning goal scoort is de volledige wedstrijd snel vergeten. “Dat is óók onterecht. In dat opzicht moeten we eens naar Dolberg kijken. Dat vind ik een Anderlecht-voetballer van vroeger. Technisch sterk, een afwerker ook.”

Vandereycken maakt ook een vergelijking met een speler van weleer. “Hij doet me soms denken aan Erwin Vandenbergh, die op training ook bewees dat hij veel beter kon voetballen dan wat hij in matchen mocht tonen. Alleen werd de aanvoer bij Vandenbergh voorzien door toppers als Vercauteren, Scifo, Lozano en Arnesen. Zo’n aanvoer heeft Dolberg niet.”