Ruud Vormer maakt het gezellig met spelers van Club Brugge: "Maar daarover niet gepraat"

Het hart van Ruud Vormer klopt nog altijd voor Club Brugge. Hij heeft nog veel contact met bepaalde spelers.

Ruud Vormer mag dan al eventjes weg zijn bij Club Brugge, toch zal zijn hart voor eeuwig en altijd in het Jan Breydelstadion liggen. In Knokke-Heist komt hij de spelers vaak ook tegen, want het oefencomplex van Westkapelle is niet veraf en ook heel wat spelers wonen in de mondaine kustgemeente.

“Ik zag toevallig Simon gisteren nog met de kinderen op het strand. Jackers was er ook, gezellig!”, vertelt Vormer aan De Zondag. “Dan werd natuurlijk wat geluld over voetbal en Fiorentina, maar heus niet zoveel over Nicky (Hayen, red.).”

Het trainersvraagstuk mag dan wel heel veel fans beroeren, Vormer ligt er niet echt wakker van. Voor het clubbestuur is het moeilijker, want Hayen heeft een heel mooie rit gereden tot dusver sinds hij overnam van Deila.

Genoten van Club Brugge

“Die natuurlijk hele goeie dingen laat zien, het bestuur van Club zal wel twijfelen. Maar evengoed halen ze een grote naam. Ik zou het niet weten. Ik ken Nicky als een hele vriendelijke man, maar niet als hoofdcoach.”

Vormer blijft blauwzwart op de voet volgen. “Ik kan niet oordelen over zijn werk of over zijn impact op de prestaties en resultaten. Maar ik heb de laatste weken wél echt genoten van Club, ik mis geen wedstrijd.”