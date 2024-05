Chatelle zegt wat er bij Genk zeker moet veranderen richting volgend seizoen

KRC Genk verloor afgelopen weekend voor de vierde keer op rij in de play-offs. Nu was Anderlecht net te sterk.

KRC Genk kreeg zaterdagavond op bezoek bij RSC Anderlecht een ouderwets lesje in efficiëntie. Het mooie voetbal van de Limburgers leverde andermaal niks op, zo zag ook analist Thomas Chatelle.

“Ik zag een wedstrijd die het seizoen van beide clubs mooi samenvat. Anderlecht won op z’n Anderlechts. Genk verloor op z’n Genks. Genk was voetballend de betere ploeg, maar Anderlecht was veel realistischer. Ze lieten de bal aan Genk en wachtten op dat ene moment om toe te slaan. Iets wat ze met ongelofelijk veel rust deden”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voor een ploeg die net zijn trainer was kwijtgespeeld deed Genk het voetballend bijzonder goed. “In deze situatie had ik misschien eerder een ploeg zonder ziel verwacht. Zonder houvast. Maar dat was dus helemaal niet het geval.”

Killerinstinct

Zeqiri speelde een goede wedstrijd, in steun van Tolu, maar de kansen werden niet afgewerkt. “Dat is dit seizoen toch vaak het probleem geweest bij Genk. Ze spelen mooi voetbal, nu ook zonder Wouter Vrancken, maar wat levert het op?”

Dat zal dan ook stevig aangepakt moeten worden richting de nieuwe jaargang. “El Khannouss is daar misschien nog het beste voorbeeld van. Naar volgend seizoen toe moeten ze toch op zoek naar een manier om meer killerinstinct in hun ploeg te krijgen.”