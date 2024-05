CEO van Union SG gaat verrassend niet mee in vraag van heel wat andere topclubs

Union SG veroverde donderdag de Croky Cup. De voorbije drie jaar nestelde de club zich aan de top, maar heeft nu zijn eerste prijs beet.

Drie jaar al is Union SG niet meer weg te denken aan de top van het Belgische voetbal. Met de bekerwinst tegen Royal Antwerp FC is nu ook de eerste trofee een feit.

De komende weken wordt er gediscussieerd over het nieuwe competitieformat voor de Jupiler Pro League. CEO Philippe Bormans van de Brusselaars zet zich achter enkele punten van de andere topclubs, maar niet als het over het aantal wedstrijden gaat.

De halvering van de punten mag voor Bormans afgeschaft worden. “We vinden de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld het aantal dalers of het aantal profclubs minstens zo belangrijk als het format”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Europees voetbal

Voor de rest heeft de club geen uitgesproken mening. “We horen dat een aantal ploegen vindt dat we te veel wedstrijden spelen. Wij speelden de voorbije twee seizoenen zowat het meeste matchen (vorig jaar 57, dit jaar 58, red.), maar vinden dat geen bezwaar.”

En daar heeft Bormans een goede reden voor. De hervorming van de Europese competities zal immers grote gevolgen hebben voor de Belgische ploegen.

“Er bestaat geen vangnet meer in de Champions League, waardoor de kans groot is dat de Belgische deelnemers na de herfst geen Europees voetbal meer spelen. Zelfs overwinteren in de Europa League wordt heel moeilijk. Dus blijft enkel de Conference League over — en om daarin te spelen moet je in de competitie eigenlijk al een minder jaar achter de rug hebben”, besluit hij.