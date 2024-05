Mist Club Brugge cruciale pion in titelstrijd? Nicky Hayen komt met belangrijke update over speler die in tranen van het veld ging

Het toppunt van ongelukkigheid? Igor Thiago moest na een contact met de eigen ploegmaat Nusa namelijk het veld verlaten tegen Union. Hoe lang zal de Braziliaan uit zijn?

Na een uur spelen zorgde een tackle van Charles Vanhoutte (die volledig op de bal was) ervoor dat de ingevallen Nusa ten val gebracht werd. Het Noorse talent kon niet voorkomen dat hij in zijn val vol de benen van ploegmaat Thiago raakte.

Een onschuldig contact leek het eerst maar de Braziliaanse sterkhouder bleef langer liggen dan het contact deed vermoeden. Uiteindelijk moest hij de strijd staken en barstte Thiago in tranen uit op de bank.

πŸ€• | Igor Thiago barstte in tranen uit nadat hij geblesseerd uitviel. Veel beterschap, Igor! πŸ™πŸ‡§πŸ‡· #CLUUSG pic.twitter.com/zQERK0Sqsy — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 13, 2024

Een definitief verdict lijkt voorlopig nog wat voorbarig maar Club-coach Nicky Hayen ziet het alvast somber in: "Ik durf het niet hardop zeggen maar het lijkt me geen kruisbandblessure", oordeelt hij.

Een goed teken? Toch niet: "Het lijkt mij eerder het mediale ligament dat geraakt werd. We zullen moeten wachten op een scan maar de kans is reëel dat zijn seizoen ten einde is", is de vroegtijdige diagnose van Hayen. Een aderlating voor Club in de titelstrijd?