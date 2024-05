OFFICIEEL: Standard kondigt het vertrek aan van een sterkhouder en hij krijgt geen afscheid

Standard Luik bevindt zich in een zeer gecompliceerde sportieve situatie en zal deze zomer te maken krijgen met veel veranderingen in de selectie.

Zo heeft de club vanmiddag het vertrek van Kostas Laifis aangekondigd. Dit is natuurlijk geen verrassing, het werd namelijk al enkele maanden verwacht.

Laifis' contract zal dus niet worden verlengd. De Cypriotische centrale verdediger zou het seizoen bij Standard afmaken, maar verlaat de club nu al om een operatie te ondergaan.

Kostas Laifis verlaat Standard

"In overleg met ons management en onze sportieve staf heeft de Cypriotische verdediger toestemming gekregen om terug te keren naar Cyprus voor een kleine chirurgische ingreep," legde Standard uit in een verklaring.

"We hadden gepland om hem afgelopen vrijdag in het stadion te eren, maar de omstandigheden lieten het uiteindelijk niet toe," voegt Standard toe, verwijzend naar de thuiswedstrijd tegen Westerlo die opzettelijk werd geannuleerd door de supporters vanwege de situatie met 777 Partners.

Laifis, die de aanvoerdersband droeg, was vele jaren een steunpilaar van Standard. "Aangekomen aan de Maas in de zomer van 2016, heeft Kostas in 8 seizoenen in totaal 284 wedstrijden gespeeld (16 goals - 11 assists) in al onze kleuren en een Belgische Beker gewonnen in 2018."