Een blessure die alles kan veranderen voor Tedesco en waardoor hij bijna verplicht wordt om Club Brugge-speler op te roepen

Arthur Theate raakte geblesseerd bij Rennes. Zijn EK is meer dan onzeker geworden. En dat zorgt voor hoofdbrekens bij Domenico Tedesco. Zoveel spelers om op de linksback te spelen heeft hij immers niet.

Bij bijna elk groot toernooi wordt een selectie geconfronteerd met de blessure van een van zijn sleutelspelers in de laatste rechte lijn en de twijfels over zijn herstel voor het begin, of zelfs voor het einde van de groepsfase van de competitie.

De afgelopen jaren hebben de gevallen van Vincent Kompany, Axel Witsel of Eden Hazard op maat gemaakte programma's vereist voor een last-minute terugkeer. Aan het einde van dit seizoen is het Arthur Theate die alle zorgen van het medisch personeel op zich vestigt na zijn enkelblessure die hij opliep bij Rennes.

© photonews

Maar in tegenstelling tot de eerder genoemde voorbeelden, zou hij misschien wel de afspraak van de zomer moeten missen. Hoewel de 23-jarige Luikenaar nog hoop koestert om deel uit te maken van de groep, lijkt de tijd in zijn nadeel te spelen.

Uitwisselbare vleugelverdedigers

Een harde klap voor de speler, die sinds het einde van de Robert Martinez-tijd basisspeler bij de Rode Duivels was geworden. Maar ook een tegenvaller voor Domenico Tedesco, die hem had uitgeroepen tot zijn vaste linksback, een historisch moeilijke positie om in te vullen.

Zodra hij aan het roer stond van het team, schoof Tedesco hem naar links ondanks zijn kwaliteiten als centrale verdediger. En hij heeft hem daar nooit meer weggehaald, Theate speelde bijna altijd op die positie, zich ervan bewust dat deze herpositionering hem aanzienlijk zou kunnen helpen om een ​​vaste basisspeler te worden.

Zijn blessure zal Tedesco dus dwingen om zijn plannen te heroverwegen. De meest voor de hand liggende optie zou zijn om Timothy Castagne naar links te verplaatsen. Zowel bij zijn club als in het nationale team heeft hij al bewezen op beide flanken te kunnen spelen, ondanks zijn sterke voorkeur voor de rechterkant.

Een optie die ook de terugkeer in vorm van Thomas Meunier zou kunnen belonen, die dit weekend opnieuw doel trof voor Trabzonspor. De voormalige speler van Dortmund werd lange tijd genegeerd door Tedesco, maar zijn laatste maanden maken hem weer tot een serieuze kanshebber voor een basisplaats, vooral als Castagne gedwongen zou worden om zijn kant te verlaten.

Laten we ook het geval van Olivier Deman bespreken. Al geselecteerd terwijl hij nog bij Cercle Brugge speelde, wordt de speler gewaardeerd door Tedesco, die hem de afgelopen maanden twee keer als basisspeler heeft opgesteld in vriendschappelijke wedstrijden. Een teken dat hij ook wordt beschouwd als een van de eerste alternatieven als plan B.

De Antwerpenaar speelde het hele seizoen in de rol van vleugelaanvaller aan de linkerkant bij Werder Bremen. Zijn werkvolume is interessant, maar sinds eind maart staat hij ook niet meer in de basis.

Een mogelijke verrassing?

Castagne en Deman lijken de twee meest voor de hand liggende keuzes voor Tedesco. Tenzij er een verrassing is? Tot nu toe heeft de coach nooit de stap gezet om Maxim De Cuyper op te roepen, ondanks zijn goede prestaties bij Club Brugge.

Ook hij kan zijn flexibiliteit tonen om aan beide kanten te spelen: terugkeren naar de linkerkant zou hem kunnen helpen in zijn element te zijn en niet in de problemen te komen zoals wanneer hij aan de rechterkant speelt bij Brugge.

© photonews

De situatie zou ook potentieel gunstig kunnen uitpakken voor Alexis Saelemaekers. Opgekomen als rechterflankspeler bij Anderlecht, werd de Brusselaar door Thiago Motta bij Bologna naar links verplaatst. Met succes: afwezig bij de laatste bijeenkomst, verdubbelde Saelemaekers zijn statistieken met 3 doelpunten en 1 assist sinds begin april.

Domenico Tedesco heeft toch verschillende opties tot zijn beschikking. De twee oefenwedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg begin juni zouden kunnen helpen om alles duidelijker te zien.