Vandenbempt wikt en weegt titelkansen, maar is nog altijd niet overtuigd: "Misschien is dat niet nodig voor Anderlecht"

Door het gelijkspel in Club Brugge-Union gaat Anderlecht nu de laatste rechte lijn in met de koppositie. En het voordeel dat ze zondag zelfs niet moeten winnen om de pole position te behouden. Maar toch is Peter Vandenbempt niet overtuigd dat ze nu de grote titelkandidaat zijn.

Een gelijkspel is zelfs al een goed resultaat voor Anderlecht zondag in de topper. "En dan volstaat winnen op de Bosuil, wat al wel meer ploegen hebben gedaan in deze play-offs, voor de titel. Dus Anderlecht kan ook zondag doen wat het onder Brian Riemer vaak doet in topwedstrijden: afwachten en dan toeslaan", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Al zijn er ook bedenkingen, want Anderlecht diste niet het beste spel van alle favorieten op deze play-offs. Ik zeg al de hele tijd dat Anderlecht om kampioen te worden beter moet gaan voetballen, maar misschien is dat uiteindelijk toch niet nodig."

"Tegen Genk was het ook niet meer dan degelijk, maar er staan altijd wel mensen klaar die met klasseflitsen het verschil kunnen maken, zoals nu de doelpunten van Verschaeren en Dolberg."

Het zal niet met een schoonheidsprijs zijn

Anderlecht heeft ook een kwaliteit die nodig is om kampioen te worden. "Wat Anderlecht zeker kan als de beste is afzien, strijden, standhouden. Het was tegelijkertijd pijnlijk en straf hoe Anderlecht in dat slotkwartier niet meer uit de eigen 16 raakte."

En ze wonnen thuis al alles in de play-offs. "Net als die ijzersterke thuisreputatie, met het publiek dat we al lange tijd niet meer zo hebben zien tekeergaan in het Lotto Park, en dat zal nodig zijn."

"Als ze het straks halen dan zal het niet met een schoonheidsprijs zijn, maar ik kan me voorstellen dat ze daar op Neerpede op dit moment geen al te groot probleem van maken."