'Verrassende club richt pijlen op Kevin De Bruyne en gaat "gewaagde poging" doen voor Rode Duivel'

De toekomst van Kevin De Bruyne blijft nog hoogst onzeker. De Rode Duivel staat nog een seizoen onder contract bij Manchester City, maar wordt veel gelinkt aan een vertrek.

Kevin De Bruyne speelt momenteel met Manchester City mee voor de titel in de Premier League. Toch zal hij ook al andere zaken in zijn hoofd hebben.

De middenvelder wordt flink in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië. Maar nu is er nog een club die een heel bijzonder voorstel wil doen.

Volgens HITC zal De Bruyne mogelijks in de MLS aan de slag kunnen gaan. San Diego FC zou erg geïnteresseerd zijn in de Rode Duivel. Opvallend is dat de club pas vanaf 2025 in de MLS zal spelen...

HITC meldt dat San Diego een "gewaagde poging" zal doen om KDB aan te trekken. Volgens het medium zou De Bruyne zelf ook meer interesse hebben in een transfer naar Amerika dan naar Saudi-Arabië.

De club is volop bezig met het aantrekken van spelers om voor een mooi debuut in de MLS te kunnen zorgen. Marcus Ingvartsen (ex-KRC Genk) zal in 2025 bijvoorbeeld naar San Diego trekken. Zou De Bruyne hetzelfde willen doen?