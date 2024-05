Stadion Anderlecht is véél te klein: paars-wit wordt bestormd door duizenden fans

Aan al onze vrienden: 'Nee, we kunnen geen plaatsje meer regelen voor zondag'. Dat is een vraag die al een paar keer gekomen is. Maar niets vergeleken met wat ze bij Anderlecht momenteel meemaken. Hun stadion had twee keer zo groot mogen zijn, ze hadden het nog uitverkocht.

Aangezien Cercle Brugge-Union voor Anderlecht-Club Brugge gespeeld wordt, zullen ze in het Astridpark al omstreeks 15u20 weten of ze een titelmatch spelen tegen blauw-zwart. Als Union punten laat liggen in Jan Breydel is Anderlecht kampioen mits winst tegen Club. En daar wil nu eens iedereen bij zijn die zich identificeert als supporter van Anderlecht. De telefoons in Neerpede en Anderlecht stoppen niet. Iedereen vraagt om tickets. En niet enkel bij de ticketingdienst... De mailbox van de ticketing vult zichzelf in sneltempo op. Tevergeefs allemaal, want het duel tegen Club Brugge is al een maand uitverkocht. Alles zit tsjokvol, tot de business-seats en de loges toe. Er kan geen kat meer bij. Mogelijk bieden er wel nog enkele fans hun ticket aan voor een resale. Die zullen dan vrijdag vanaf 10u verkocht worden. Maar dat zullen er niet veel zijn, een vijftigtal misschien. Dat zijn dan ook de mensen die er geen geld willen uitslaan, want op de zwarte markt worden zotte prijzen geboden. Anderlecht had zijn stadion van 21.000 makkelijk twee keer kunnen uitverkopen.





