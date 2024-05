'Bayern München heeft (eindelijk) een akkoord met coach, maar... moet er honderd miljoen euro (!) voor betalen'

Gaat Bayern München nog een coach vinden? De Duitse grootmacht ving bot bij tal van kandidaten. Ondertussen is er een coach die zin heeft in het avontuur, maar ligt zijn huidige club dwars.

Wat hebben Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Unai Emery en Ralf Rangnick gemeen? De vier coaches kregen een contractvoorstel van Bayern München onder de neus geduwd, maar stuurden Der Rekordmeister wandelen. Ook Erik ten Hag werd gepolst, maar de Beierse bestuurskamer twijfelt aan de huidige coach van Manchester United.

De zoektocht van Bayern München blijft op die manier maar duren. Het is al enkele maanden duidelijk dat Thomas Tüchel na het seizoen zal vertrekken. Al lijkt een ommekeer - ze hebben in München ook de soap met Xavi en FC Barcelona gezien - niet uit te sluiten. De fans van Der Rekordmeister zijn een verlengd verblijf van Tüchel genegen.

BILD weet overigens dat Bayern München wél een coach heeft gevonden die bereid is om het avontuur aan te gaan. Meer zelfs: De Duitse grootmacht had een persoonlijk akkoord met Oliver Glasner. De Oostenrijker won in 2022 de Europa League met Eintracht Frankfurt en maakt anno 2024 indruk als coach van Crystal Palace.

In dit dossier was het ook Crystal Palace die dwars ging liggen. Bayern München was bereid om 18 miljoen euro neer te tellen. Het contract van Glasner in Londen loopt nog tot medio 2026. The Eagles waren echter niet onder de indruk. Glasner is te koop... voor honderd miljoen euro.

Wie wordt de nieuwe coach van Bayern München?

Zo'n som is uiteraard te gortig. En dus zet Bayern München de zoektocht voort. Het lijstje beschikbare én betaalbare coaches lijkt stilaan uitgedund. Moet Tüchel dan toch de huur van zijn appartement in Beieren verlengen? Wordt ongetwijfeld vervolgd.