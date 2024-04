Eerste update over Genk-spits Tolu die neerzeeg tijdens wedstrijd tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft zaterdag met 0-3 verloren van Club Brugge. Tijdens de wedstrijd werd de Cegeka Arena echter even opgeschrikt toen spits Tolu neerzeeg.

KRC Genk verloor afgelopen week twee keer tegen Club Brugge. Eerst met 4-0 op woensdag en nadien met 0-3 op zondag. Zo lijken de Limburgers uitgeteld in de titelrace.

Zondag was Genk goed gestart, maar na een blunder in de Genkse verdediging kwam Club toch op voorsprong om uiteindelijk de wedstrijd te winnen.

Maar de Cegeka Arena werd ook even opgeschrikt tijdens de wedstrijd. Genk-spits Tolu zeeg rond het uur plots neer. Hij hield zich vast aan Club Brugge-verdediger Brandon Mechele.

Na afloop reageerde Mechele al even op het gebeuren. Hij vertelde dat hij Tolu vast bleef houden en hem rustig op de grond wilde leggen. Ondertussen heeft Tolu hem via sociale media ook al bedankt.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het daags na het incident al een pak beter met Tolu. Hij gaat nog langs bij een neuroloog op dinsdag voor bijkomend onderzoek.

Tolu zou zes dagen nodig hebben voor een volledig herstel, maar de club bekijkt zijn situatie dag per dag. Het wordt nog even afwachten of hij fit geraakt voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge op zaterdag.