Over en uit voor Philippe Clement: Schotse landskampioen is gekend

Afgelopen weekend won Celtic de derby met 2-1 van Rangers FC. Na deze overwinning was de boodschap duidelijk: winnen op woensdag en de titel is binnen.

Tegen Kilmarnock, de nummer vier in de stand, zou dat normaal geen makkelijke opdracht worden. Aan één punt had Celtic genoeg, maar Kilmarnock ging met 0-5 de boot in.

Daardoor speelt Celtic kampioen, met nog één speeldag te gaan kan de kloof van zes punten niet meer gedicht worden. Het is de derde keer op rij dat de club de landstitel kon veroveren.

Rangers zal volgend jaar een tandje moeten bijsteken. Het is de 54e titel van Celtic, dat zo het record van Rangers nadert. De club van Philippe Clement heeft er 55 op de teller staan.

🏆 2021/22

🏆 2022/23

🆕 2023/24#CelticFC are crowned Champions of Scotland AGAIN! 🍀🏆



Three-In-A-Row for Glasgow's Green & White - Congratulations to Brendan and the Bhoys! 👏 pic.twitter.com/Ay8QmwyvRo