Avond om heel snel te vergeten voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Charles De Ketelaere speelde woensdagavond met Atalanta de finale van de Coppa Italia tegen Juventus. Die verliep wat minder vlot dan verwacht...

Atalanta nam het in de Italiaanse bekerfinale op tegen Juventus in het Stadio Olimpico in Rome. De ploeg van Charles De Ketelaere kwam al meteen in de problemen.

Dusan Vlahovic opende de score al na vier minuten en zette Juve zo op voorsprong. Atalanta kwam nog eens goed weg en miste zijn start volledig.

Nadien begon de club weer wat te voetballen en zo kreeg De Ketelaere de enige kans voor zijn club voor de pauze. Hij trapte het leer echter hoog over doel.

Na de rust kwam de Rode Duivel het veld niet meer op. Het ging beter voor Atalanta dat heel wat kansen verzamelde en ook nog de paal trof.

Voorlopig nog geen prijs dus voor Atalanta, maar er komt volgende week alweer een nieuwe kans. Dan wordt de finale van de Europa League gespeeld tegen Bayer Leverkusen.