La Gazzetta dello Sport niet mals voor "spook" Charles De Ketelaere, Atalanta-coach heeft heel andere mening

Atalanta heeft woensdagavond de finale van de Coppa Italia met 0-1 verloren van Juventus. Charles De Ketelaere speelde niet zijn beste wedstrijd.

Afgelopen weekend was Charles De Ketelaere nog de grote held bij Atalanta. Hij scoorde beide doelpunten voor zijn club in de 2-1 overwinning tegen AS Roma.

Tegen Juventus was het echter allemaal een pak minder. De Rode Duivel miste de enige echte kans van Atalanta voor de rust, en mocht na de pauze het veld niet meer op.

La Gazzetta dello Sport merkte ook op dat CDK niet zijn beste match speelde. Het dagblad noemde hem "een spook" en gaf de aanvaller een 4,5 op 10.

Coach Gian Piero Gasperini relativeerde het allemaal wat. "De Ketelaere? Ach, er zijn ups & downs, maar ik weet zeker dat hij klaar zal zijn voor Lecce", vertelde de coach volgens HLN bij Corriere dello Sport.

"Je kunt niet altijd tien wedstrijden goed spelen. Ik ben niet teleurgesteld over zijn prestatie. Juventus verdedigde goed op hem en Lookman. In dat opzicht hebben we inderdaad de kracht van Scamacca gemist."