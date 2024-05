Dat belooft weinig goeds: 777 Partners verliest de controle over een van zijn clubs

777 Partners zorgt voor heel wat problemen bij Standard. Maar de Amerikaanse investeringsgroep kampt nu ook met problemen in het buitenland.

777 Partners zorgt voor heel wat miserie bij Standard, maar hoelang zal dit nog duren? Die vraag wordt gesteld gezien alle problemen waarmee het Amerikaanse bedrijf te maken heeft.

Bij de Rouches hebben de supporters al heel duidelijk laten merken dat 777 Partners best kan vertrekken. Maar niet enkel in België kampen ze met problemen.

777 Partners heeft nog enkele andere clubs en daar draait het op financieel vlak ook niet. Bij Vasco da Gama wilden ze financiële garanties. Daarom besloot de club om naar de rechter te trekken.

Het Braziliaanse medium Globo meldt dat Vasco da Gama gelijk heeft gekregen. De rechter zou beslist hebben dat 777 Partners niet langer deel kan uitmaken van het bestuur van de club.

Globo heeft een deel van het besluit openbaar gemaakt: "Het bedrijf dat redding beloofde door een aanzienlijke kapitaalinjectie, verkeert nu in financiële moeilijkheden en is niet in staat om deze belofte na te komen, wat het voortbestaan van de club in gevaar brengt."