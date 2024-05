📷 OFFICIEEL Geen nieuw contract voor sterkhouder van OH Leuven

De wegen van OH Leuven en Joren Dom scheiden. Zijn contract dat na dit seizoen afloopt, wordt niet verlengd.

Joren Dom kwam in de zomer van 2022 toe bij OH Leuven. Na twee seizoenen loopt het contract van de 34-jarige middenvelder af.

“Joren Dom kwam twee seizoenen geleden over van Beerschot. De middenvelder kwam in totaal 62 keer in actie voor onze club. Na twee mooie seizoenen bij OH Leuven loopt het contract van de 34-jarige Antwerpenaar af”, klinkt het. “We danken Joren voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière!”

“Mijn tijd bij OH Leuven zit er bijna op”, reageert Dom zelf op Instagram. “Dank je wel aan de fans die me verwelkomd en gesteund hebben vanaf de eerste dag. Het was een eer om dit truitje de afgelopen 2 seizoenen te dragen.”

“Dank je wel aan de staff en alle medewerkers voor al het werk dat gebeurt achter de schermen. En als laatste: bedankt aan al mijn teamgenoten. Ik heb er echt van genoten om met jullie de afgelopen jaren van mijn leven te delen. We hebben ongelooflijke momenten op en naast het veld meegemaakt en herinneringen gecreëerd die ik voor altijd zal meenemen.”