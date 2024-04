Ex-Anderlecht-speler brak zijn woord: "Michel Verschueren zei dat hij me zou onterven"

De oudere Anderlecht-fans zullen zich Geoffrey Claeys nog wel herinneren. Hij speelde zowel voor Cercle Brugge als Anderlecht. Maar zijn transfer naar Brussel had heel wat voeten - en verwijten van wijlen Michel Verschueren - in de aarde.

Claeys kende een goed seizoen 1995-1996 en de grote Belgische clubs kwamen aankloppen. "Ik sprak met Club Brugge, daarna nodigde Jef Jurion me uit voor een diner in restaurant Saint-Guidon met Michel Verschueren en Constant Vanden Stock, die me echt wilden hebben", doet hij het verhaal bij LDH.

"Ik had ze mijn woord gegeven voor een contract van vijf jaar. De volgende dag zei Wim Kooiman onder de douche tegen me: 'Feyenoord gaat je bellen'. En ik tekende in Rotterdam."

"Maar toen moest ik dat nieuws aan Verschueren vertellen. Woedend noemde hij me alle mogelijke scheldwoorden. Voordat hij ophing, zei hij: 'Als je mijn zoon was, zou ik je onterven!' Ik had mijn woord gebroken en daar had ik spijt van."

Toen hij Feyenoord wou verlaten, had Verschueren dat blijkbaar vergeven en kwam hij terug op de proppen. "We kwamen snel tot een akkoord. Arie Haan, de coach van Anderlecht, wilde me als centrale verdediger, naast Staelens."

"Tijdens een trainingskamp voor het seizoen deelde ik de kamer met Glen De Boeck. Hij wist precies hoeveel ik verdiende. En hij vertelde me hoe indrukwekkend hij me vond op het middenveld. Glen was niet dom. Hij was bang dat ik zijn plek in de verdediging zou innemen."

Claeys kon echter nooit aarden bij Anderlecht en werd er op de korrel genomen door de fans. Na zijn carrière verviel hij in depressies en alcoholmisbruik. Een periode die hij nu achter zich gelaten heeft.