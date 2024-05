Dit denkt Hein Vanhaezebrouck over het feit dat Wouter Vrancken hem zal opvolgen

Hein Vanhaezebrouck is aan zijn laatste weken als trainer van KAA Gent bezig. Hij wordt normaal opgevolgd door Wouter Vrancken.

Officieel is het niet, maar normaal wordt Wouter Vrancken volgend seizoen de nieuwe trainer van KAA Gent. Hij is in ieder geval al vertrokken bij zijn huidige werkgever KRC Genk.

Op zijn persconferentie van vrijdagmiddag kreeg Hein Vanhaezebrouck uiteraard ook vragen over de nakende wissel van de macht bij de Buffalo’s op zijn bord. “Ik ga daar op mijn manier mee om”, liet Hein Vanhaezebrouck weten. “Dat is vervelend. Jullie beginnen daar vragen over te stellen. Dat is vervelend.”

Duel voor Europees voetbal

Met de spelersgroep is dat nog niet ter sprake gekomen. “In de groep hebben we daar nog niet over gesproken. Het is vervelend en ongelukkig. Misschien snijden we onszelf in de vingers, omdat Genk nog een potentiële tegenstander is. Of Vrancken een goede coach kan zijn voor AA Gent? Daar ga ik niet op antwoorden.”

En uiteraard is het ook kijken wat Vanhaezebrouck zal doen nu duidelijk wordt dat hij niet langer trainer van KAA Gent zal zijn. “Het is nog te vroeg om daarover te communiceren”, besluit Vanhaezebrouck.