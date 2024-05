📷 'Westerlo is helemaal rond met nieuwe trainer voor volgend seizoen'

Rik De Mil werd na de salonremise tegen KRC Genk op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League ontslagen. De rest van het seizoen werd Bart Goor aangesteld als interim-trainer om De Mil te vervangen.

Ondertussen zat de club niet stil in de zoektocht naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Daarbij viel geregeld de naam van Timmy Simons, die Dender enkele weken terug naar de Jupiler Pro League loodste.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Westerlo vanmorgen helemaal rond geraakt met Timmy Simons om volgend seizoen de club te leiden. Simons heeft nog een contract tot midden 2025 bij Dender, er zou daar ook dus een overeenkomst moeten zijn.

šŸŸ”šŸ° Infos #Westerlo :

šŸ‡§šŸ‡Ŗ Timmy Simons closer than ever to being named head coach.

©ļøšŸ—£ļø A decisive meeting was held this Friday to confirm the passage and fix agreement on personal terms of the former captain of #Clubbrugge.

ā³ Wait&See... #mercato #JPL #Dender pic.twitter.com/5YLxUfwRwv