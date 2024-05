Bart Goor doet uitspraken over de naam die het meest valt als nieuwe trainer bij Westerlo

Bart Goor nam als interimaris over toen Rik De Mil ontslagen werd. Ondertussen klinkt één naam als mogelijke opvolger van Goor.

Westerlo speelt vrijdag op bezoek bij Standard, de ploeg die in een stevige impasse geraakt door de problemen van eigenaar 777 Partners. “Met Standard weet je nooit”, is interim-coach Bart Goor meteen heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

“Zeker als de hevige fans van Standard zich achter de ploeg zetten. Er beweegt altijd iets. Ook al is Standard, dat één van de slechtste seizoenen uit zijn bestaan meemaakt, een gewond dier, de overwinning zullen we sowieso niet op een schoteltje krijgen.”

Ook al staat er niks meer op het spel, toch blijven ze bij Westerlo doorgaan. “De spelers trainen zeer goed. Dat vind ik belangrijk. Qua mentaliteit kan ik mijn spelersgroep niets verwijten. Ook de spelers die naast de selectie vallen, gedragen zich zeer professioneel.”

Nieuwe keeperstrainer

Ondertussen blijft de zoektocht naar een nieuwe coach verdergaan. De naam die het meest van al valt is die van Timmy Simons. “We waren ploegmaats bij de nationale ploeg. Timmy heeft een interessant profiel. Ik ken hem niet als trainer. Dat hij met Dender promoveerde, is het beste bewijs dat hij goed gewerkt heeft en iets in zijn mars heeft.”

Een andere nieuwkomer is wel al zeker: keeperstrainer Vladan Kujovic. “Blijkbaar. Hoe hij als keeperstrainer bij Lommel gewerkt heeft, weet ik niet. Vladan is een goede kerel. Met kwaliteiten. Iemand die zich in het voetbalwereldje altijd professioneel gedragen heeft.”