Forfait voor Standard komt steeds dichterbij: "Ook geen ballen voor opwarming"

De wedstrijd tussen Standard en Westerlo zal zo goed als zeker niet gespeeld worden. De spelersbus kon nog altijd niet vertrekken.

Normaal vertrok de spelersbus van Standard om 19 uur aan het oefencomplex richting Sclessin, maar boze supporters houden die tegen en zijn vastberaden dat de Rouches vanavond niet zullen spelen tegen Westerlo.

De bezoekers zijn wel al in het stadion. “Het zijn speciale omstandigheden”, zegt trainer Bart Goor aan Het Laatste Nieuws. “De spelers zullen de match gewoon voorbereiden, zoals ze dat altijd doen.”

Toch kan dat voorlopig niet, want er zijn geen ballen. “Ik merk wel dat ze iets meer relaxed zijn door de informatie van de laatste uren. We zullen wel zien wat er zal gebeuren. Voorlopig zijn er nog geen ballen, dus we kunnen zelfs niet opwarmen.”

Ondertussen sijpelen ook wat fans van Standard het stadion binnen, maar van hun spelers is er nog altijd geen spoor. Het ziet er naar uit dat de Rouches forfait zullen moeten geven voor deze wedstrijd in de Europe Play-offs. Het Laatste Nieuws schrijft dat Standard forfait gegeven heeft, maar dat is officieel niet bevestigd nog.

Ook voor scheidsrechter Marco Simonini is het een bijzondere wedstrijd. Hij zou vandaag zijn debuut maken in de Jupiler Pro League, maar dat zal normaal niet doorgaan.

Eerder op de middag was te horen dat Standard te koop staat. CEO Pierre Locht dacht dat dit de fans zou kunnen overtuigen om de ploeg te laten spelen, maar niets is minder waar.