📷 Infomoment aangekondigd, maar groot nieuws over Standard lekt nu al uit

Het loopt voor geen meter bij Standard. Zowel sportief, maar ook financieel gaat er van alles fout.

777 Partners heeft er een stevig potje van gemaakt. Het bedrijf zit tot over zijn oren in de problemen en sleept zo ook de voetbalclubs die het in zijn portefeuille heeft, waaronder Standard, mee de dieperik in.

Iedereen houdt zijn hart vast hoe het zal aflopen, want een faillissement lijkt niet ver af. Tot grote woede van de supporters die de wedstrijd van vanavond tegen Westerlo op alle mogelijke manieren willen boycotten. CEO Pierre Locht heeft voor vanavond een exclusief interview aan Eleven beloofd, voor de start van de match, waar hij met groot nieuws over en de malaise bij Standard zou komen.

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn sociale media horen wat er straks wellicht zal gezegd worden door Locht. “777 Partners en het voetbal zijn voorbij. Het bedrijf heeft een bedrijfssaneringsdeskundige in dienst genomen om zich te concentreren op zijn groei-investeringen”, klinkt het.

Het is dan ook zo dat de Amerikaanse groep Standard zal te koop zetten. Ook de andere clubs die 777 Partners in hun portefeuille heeft zullen wellicht hetzelfde lot ondergaan.

🔴 Infos #RSCL :



❌ 777 Partners et le Football, c’est terminé. L’entreprise a engagé un expert en restructuration d’entreprise pour se concentrer sur ses investissements porteurs. Dans cette perspective, l’information que nous vous révélions mardi matin se confirme, le groupe… pic.twitter.com/CYYoMyZDbg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 10, 2024