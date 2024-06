OFFICIEEL: De supertransfer van Kylian Mbappé is (eindelijk) bevestigd! (En we weten meteen ook wat hij er zal verdienen)

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Kylian Mbappé is (eindelijk) gekend. De Fransman gaat voor Real Madrid voetballen. Hij tekende een contract in de Spaanse hoofdstad tot medio 2029.

Het was aftellen vanavond. We wisten met z'n allen al dat het 'Comunico Oficial: Mbappé' de wereld zou ingestuurd worden. En dat is ook effectief gebeurd.

Kylian Mbappé ruilt PSG in voor Real Madrid. De Franse superster tekende een contract voor vijf seizoenen in het Estadio Santiago Bernabeu.

De Koninklijke pikt Mbappé transfervrij op. De aanvaller besliste enkele maanden geleden al dat hij zijn aflopende contract in Parijs niét zou verlengen.

Wat gaat Kylian Mbappé verdienen bij Real Madrid?

Al wil dat niet zeggen dat de 77-voudig Frans international een koopje was voor Real Madrid. De Spaanse grootmacht betaalt Mbappé een tekenbonus van maar liefst honderd miljoen euro.

Maar dat is niet alles. Volgens de Spaanse media gaat Mbappé jaarlijks vijftien miljoen euro verdienen. Dat is een nettobedrag. En daar zijn bonussen en winstpremies niét bij inbegrepen.