Hein Vanhaezebrouck niet blij nadat hij toegift deed aan zijn spelers

KAA Gent heeft zekerheid over de leidersplaats in de Europe Play-offs. Daarom deed Hein Vanhaezebrouck een toegift aan de spelers.

De spelers van KAA Gent kregen deze week enkele dagen vakantie aangeboden. “Sommigen keerden terug naar familie, andere deden een city-trip. Dat was verdiend”, zei Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Maar Vanhaezebrouck was helemaal niet blij met hoe bepaalde spelers opnieuw naar Gent afzakten. “Je zag wel dat enkele terugkeren en totaal niet klaar waren. Ze waren niet gefocust, dat is een gebrek aan professionalisme. Anderen zijn super scherp.”

Verrassende keuzes

Dat zal ook zijn gevolgen hebben voor de opstelling en het basiselftal de komende wedstrijden. Vanhaezebrouck sprak dan ook klare taal richting zijn spelersgroep over wat er gebeurde.

“Ik heb iedereen verwittigd. Als er verrassende keuzes zijn, moet je geen vragen stellen. Er zijn ook wel redenen zoals ziekte. Surdez revalideert en is ook ziek geweest. Of hij nog inzetbaar is, dat moeten we afwachten.”