Ruwe bolster, blanke pit... Union-speler laat tranen de vrije loop: "Als er verlengingen waren geweest... Het was op!"

Christian Burgess is het equivalent van pure mannelijkheid. De verdediger van Union is een haantje. Borst vooruit en de strijd in. Zo ook in de bekerfinale. Want eigenlijk was hij geblesseerd en niet echt fit, maar ze hadden de Brit met heel de technische staf moeten tegenhouden om niet te spelen.

We hoorden dat het kantje-boordje was. Burgess heeft een bot in de voet dat hem enorm veel last bezorgt. De medische staf had hem gezegd dat hij het niet erger kon maken, maar dat het wel veel pijn ging opleveren. Burgess onthield enkel het eerste gedeelte van die zin.

Gelukkig voor Union, want ze hadden hem nodig tegen de powerplay die Antwerp in de tweede helft ontwikkelde. Eén keer liet hij zich in de luren leggen en bijna liep het verkeerd af. Ekkelenkamp verschalkte hem op de achterlijn, maar de voorzet werd weggewerkt voor een Antwerp-speler kon scoren. "Gelukkig konden we het over de streep trekken in de reguliere speeltijd. Want verlengingen... Het was op! We hadden veel gegeven."

Na de match liepen de tranen over zijn wangen. En hij verstopte ze niet. “Dit is een opluchting”, zei Burgess. “We hebben geschiedenis geschreven voor onze club. Er valt een enorme last van onze schouders. Ik ben zo trots op de spelers, de staf, de fans... Iedereen verdient dit. Ook credits naar de eigenaars en de voorzitter. Dit is een heel emotioneel moment, ik ben heel blij.”

Burgess is één van de jongens die nog stamt uit het kampioenenjaar in tweede klasse. Iedereen werd in de lof betrokken. "Maar vooral onze coach. Hij heeft zoveel meegemaakt dit seizoen. Achter de schermen was het moeilijk. Hij verdient dit meer dan eender wie."

Union trok de feestnacht in met Burgess als één van de voortrekkers. Vandaag mochten ze recupereren en uitslapen. Zaterdag gaat de focus al op Club Brugge, want ze willen ook nog kampioen spelen. "Tuurlijk, we hebben een prijs, maar we gaan ook nog voor de titel. Zeker wel!"